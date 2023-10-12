FIG сформирует критерии допуска российских гимнастов не раньше 22 ноября

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Международная федерация гимнастики (FIG) сможет сформировать критерии допуска россиян и белорусов не раньше конца ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В июле FIG разрешила спортсменам из обеих стран выступать в нейтральном статусе.

«До исполкома FIG, который пройдет в Дакке в конце ноября (с 22 по 24 ноября – Sports.ru), с большой вероятностью критерии допуска российских и белорусских спортсменов сформированы не будут», – заявил собеседник ТАСС.

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