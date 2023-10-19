Винер о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде: «Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер назвала Владимира Путина демократичным и лояльным человеком.

В сентябре президент РФ, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

Ирина Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), ранее неоднократно выступала против участия россиян в нейтральном статусе.

«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего, вот и все. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», – сказала Винер.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

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7 комментариев

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Максим Столбов
"Не диктует ничего". Бабка совсем с ума сошла
+13
-2
+11
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Назар Игорь
"Президент у нас демократичный человек"...
Занавес. Финита ля комедия.
🤢🤢🤢
+9
-3
+6
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Ебздрогыч
Демократичнее Путина только его друг Ким Чен Ын
+6
-1
+5
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shahmur
Фасад может быть какой угодно, и демократический, а судить нужно по делам его, а не словам
+3
0
+3
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Alexander Poljakov
😂😂😂😂😂
+4
-2
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Тёма Тёма
Засчитано!
+2
-1
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андрэ
ну он же не диктатор... что-то так кхе-кхе, мхе, кхе и бац пенсионный возраст увеличен
0
0
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