Винер о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде: «Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего»

Ирина Винер назвала Владимира Путина демократичным и лояльным человеком.

В сентябре президент РФ, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

Ирина Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), ранее неоднократно выступала против участия россиян в нейтральном статусе.

«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего, вот и все. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», – сказала Винер.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?