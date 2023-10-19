Винер о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде: «Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего»
Ирина Винер назвала Владимира Путина демократичным и лояльным человеком.
В сентябре президент РФ, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.
Ирина Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), ранее неоднократно выступала против участия россиян в нейтральном статусе.
«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего, вот и все. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», – сказала Винер.
Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?
Занавес. Финита ля комедия.
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