Ирина Винер: «Переживаем, что в контексте Олимпиады слышим одно – ниже, еще ниже, присесть. Нас все время «нагибают»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Мы очень переживаем, что в контексте Олимпийских игр слышим одно – ниже, еще ниже, присесть. Нас все время «нагибают». То у нас спортсменов одевают в белое под эгидой «сдаюсь». Без гимна, без болельщиков. Нельзя ходить в микст-зону. Мэр Парижа вообще сказал, что должны выступать в команде беженцев.

Думаю, что мои коллеги не поедут в таком статусе, это позор. Самая популярная песня на чемпионате мира – гимн России. А ехать в таком состоянии – ниже достоинства такой страны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».

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2 комментария

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Alexander Prokofyev
Ниже, еще ниже, теперь сидя. Ох хорошо-то как..продолжай
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Дмитрий Сальников-Грачев
Про самую популярную песню - прямо хочется поржать :)
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