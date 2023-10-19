Ирина Винер: «Переживаем, что в контексте Олимпиады слышим одно – ниже, еще ниже, присесть. Нас все время «нагибают»

Ирина Винер против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Мы очень переживаем, что в контексте Олимпийских игр слышим одно – ниже, еще ниже, присесть. Нас все время «нагибают». То у нас спортсменов одевают в белое под эгидой «сдаюсь». Без гимна, без болельщиков. Нельзя ходить в микст-зону. Мэр Парижа вообще сказал, что должны выступать в команде беженцев.

Думаю, что мои коллеги не поедут в таком статусе, это позор. Самая популярная песня на чемпионате мира – гимн России. А ехать в таком состоянии – ниже достоинства такой страны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».