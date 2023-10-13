Винер на встрече с главами диппредставительств дружественных стран: «Мы открыты к совместным тренировкам, готовы выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер заявила, что Россия готова помогать гимнасткам из дружественных стран.

Сегодня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) провела встречу с главами дипломатических представительств дружественных государств во Дворце гимнастики.

«24 страны мы готовили к Олимпийским играм, в том числе США, Мексику, Бразилию, Южную Корею, все эти страны были у нас.

Поэтому мы готовы, открыты к совместным тренировкам и хотим, чтобы ваши девушки занимались этим удивительным видом спорта. И готовы принимать их, выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы. Мы всегда готовили себе конкурентов и теперь будем готовить конкурентов в дружественных странах.

Мы очень чтим нашу историю и хотим, чтобы наш спорт развивался, чтобы он соответствовал олимпийским стандартам, которые нам дал Пьер де Кубертен. К сожалению, сейчас на международной арене практикуют другие стандарты, с которыми мы не согласны. Поэтому наши соревнования мы проводим по своим правилам», – сказала Винер.

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4 комментария

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Savardus
Очень показательно, что ни одной из дружественных стран озвучено не было. Ну то есть щеголять там нечем совершенно
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catcher69
Да здравствуют дружественные страны !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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