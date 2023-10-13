Винер на встрече с главами диппредставительств дружественных стран: «Мы открыты к совместным тренировкам, готовы выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы»

Ирина Винер заявила, что Россия готова помогать гимнасткам из дружественных стран.

Сегодня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) провела встречу с главами дипломатических представительств дружественных государств во Дворце гимнастики.

«24 страны мы готовили к Олимпийским играм, в том числе США, Мексику, Бразилию, Южную Корею, все эти страны были у нас.

Поэтому мы готовы, открыты к совместным тренировкам и хотим, чтобы ваши девушки занимались этим удивительным видом спорта. И готовы принимать их, выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы. Мы всегда готовили себе конкурентов и теперь будем готовить конкурентов в дружественных странах.

Мы очень чтим нашу историю и хотим, чтобы наш спорт развивался, чтобы он соответствовал олимпийским стандартам, которые нам дал Пьер де Кубертен. К сожалению, сейчас на международной арене практикуют другие стандарты, с которыми мы не согласны. Поэтому наши соревнования мы проводим по своим правилам», – сказала .