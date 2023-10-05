Дмитрий Васильев: «Только в полном статусе – и никакого больше варианта участия наших спортсменов в Олимпиаде быть не может»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Дмитрий Васильев Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Олимпиада-2026 ВФХГ Биатлон

Дмитрий Васильев выступил против нейтрального статуса россиян на Олимпиаде.

«Я поддерживаю Ирину Винер и Елену Вяльбе (которые также высказывались против участия в нейтральном статусе – Sports.ru). Мы всегда шли на уступки ради мира, шли на компромиссы и жертвовали своими национальными интересами.

Сегодня уже не может идти и речи о каком-то компромиссе. Только в полном статусе – и никакого больше варианта участия наших спортсменов в Олимпиаде быть не может. Для меня это однозначное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

4 комментария

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Харламов Никита
а что Васильев собирается в ОИ участвовать ?! ;)
раз для него однозначное решение ;)
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Uriy walmart
Потом царь такой разрешит. И все такие ну вот царь хороший бояре плохие
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Olga.t
На нет и суда нет... сидите дома, молча...
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