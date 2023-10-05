Дмитрий Васильев: «Только в полном статусе – и никакого больше варианта участия наших спортсменов в Олимпиаде быть не может»

Дмитрий Васильев выступил против нейтрального статуса россиян на Олимпиаде.

«Я поддерживаю Ирину Винер и Елену Вяльбе (которые также высказывались против участия в нейтральном статусе – Sports.ru). Мы всегда шли на уступки ради мира, шли на компромиссы и жертвовали своими национальными интересами.

Сегодня уже не может идти и речи о каком-то компромиссе. Только в полном статусе – и никакого больше варианта участия наших спортсменов в Олимпиаде быть не может. Для меня это однозначное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит