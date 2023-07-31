Валентина Родионенко: «Миронов ошибается. Если мы уйдем из олимпийского движения, наш спорт многое потеряет»

Валентина Родионенко назвала ошибкой возможный выход России из олимпийского движения.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на это, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».

«Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

«У кого этот личный бизнес? Главы федераций, министр спорта – это все солидные и профессиональные люди, и вот говорить, что они держатся за свои кресла, – это вообще смешно. Я думаю, что этот человек не подумал хорошо, будем так рассуждать.

Я думаю, что Миронов все-таки очень ошибается. Дело в том, что легче всего хлопнуть дверью и уйти, а как потом восстанавливаться? Если мы уйдем из олимпийского движения, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили.

Да, мы не должны соглашаться на все их условия, естественно, мы не будем выступать против своей страны – это все понимают, но привязывать сюда уход из олимпийского движения – это ошибочно.

Надо все попытаться предпринять, чтобы повлиять на МОК. Это крайние вещи. Уйти? А что дальше?» – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.