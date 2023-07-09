Родионенко об Азиатских играх: «К участию в нейтральном статусе отношусь отрицательно, нам нет смысла соревноваться так»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Азиатские игры Гимнастика

Тренер российских гимнастов не поддержала участие в Азиатских играх в нейтральном статусе.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Сообщалось, что россияне могут быть допущены вне медального зачета и без национальной символики.

– К участию в нейтральном статусе отношусь отрицательно, нам нет смысла соревноваться в таком статусе.

В то же время понимаем прекрасно: если приедем, будем доминировать в женской программе. Но вообще, нейтральный статус и отсутствие призовых мест – это ничего нам не дает. Что выступали, что не выступали.

– То есть ради соревновательной практики без места в медальном зачете вы не готовы выступать? И в нейтральном статусе тоже?

– Да. Но еще обсудим, насколько это в наших интересах, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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15 комментариев

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Грустный Тролль
Не нравятся условия - сидите дома тогда)
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HaLaVa666
Ответ Igor Pivovarov
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Пингвины притворяются только друзьями - они как турки играют на обе стороны конфликта
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Aporte14
Всё -таки спорт-прежде всего политика. Всё остальное-от лукавого
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Onion
Ответ Igor Pivovarov
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И две проблемы - дороги и дураки
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Igor Pivovarov
Ответ Ру7евоЙ
Союзники нужны слабым. У России всегда бы союзники Армия и Флот. И живем не тужим. Деньги по миру не клянчим в отличии от некоторых..
Как вы не тужите - время очешуительных историй. Прям эта новость один аспект вашей привольной жизни. Это самогипноз такой? Мое почтение, если работает.
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Дмитрий Воронцов
А сирийские спортсменки будут?)
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Fullhouse
Ответ Ру7евоЙ
Ваши влажные мечты вызывают улыбку.
Твоя унылая бравада тоже. Только вот история показывает, что правда оказывается не на стороне таких, как ты
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Igor Pivovarov
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Месси из Сибири
Ответ Ру7евоЙ
Союзники нужны слабым. У России всегда бы союзники Армия и Флот. И живем не тужим. Деньги по миру не клянчим в отличии от некоторых..
А что плохого в том, чтобы клянчить, если это укрепляет государство и нацию? Или лучше быть посмешищем на весь мир, как вчера со азовцами? Зато не клянчат
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Fullhouse
Ответ Ру7евоЙ
Союзники нужны слабым. У России всегда бы союзники Армия и Флот. И живем не тужим. Деньги по миру не клянчим в отличии от некоторых..
Скоро придётся клянчить - война расширяет дыру в бюджете до неимоверных рвзмеров, а потом еще репарации выплачивать, когда режим Пу падёт
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Fullhouse
Ответ MosesPray
Молодец, старая школа, ципам не понять
Уриновые, как ты, конечно, понимают гораздо больше😆
Прогнуться под начальство, сделав себе хуже - классика холуйства🐓
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