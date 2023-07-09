Родионенко об Азиатских играх: «К участию в нейтральном статусе отношусь отрицательно, нам нет смысла соревноваться так»

Тренер российских гимнастов не поддержала участие в Азиатских играх в нейтральном статусе.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Сообщалось, что россияне могут быть допущены вне медального зачета и без национальной символики.

– К участию в нейтральном статусе отношусь отрицательно, нам нет смысла соревноваться в таком статусе.

В то же время понимаем прекрасно: если приедем, будем доминировать в женской программе. Но вообще, нейтральный статус и отсутствие призовых мест – это ничего нам не дает. Что выступали, что не выступали.

– То есть ради соревновательной практики без места в медальном зачете вы не готовы выступать? И в нейтральном статусе тоже?

– Да. Но еще обсудим, насколько это в наших интересах, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах