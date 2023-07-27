«Наконец-то у украинских руководителей хватило ума подумать о своих спортсменах, а не только о политике». Родионенко о допуске украинцев к турнирам с россиянами

Валентина Родионенко удивлена решению Украины снять запрет на соревнования с россиянами.

Ранее украинское Министерство спорта разрешило своим спортсменам участвовать в турнирах с россиянами, если те выступают в нейтральном статусе.

«Для меня весьма неожиданно, что власти Украины приняли решение позволить своим спортсменам соревноваться вместе с россиянами, имеющими нейтральный статус. Это решение на пользу самим украинским атлетам, наконец-то у их руководителей хватило ума подумать немного о своих спортсменах, а не только о политике.

Но сохранение запрета на участие в соревнованиях, где наши спортсмены будут выступать под флагом своей страны, все равно абсурдно. Все прекрасно понимают, что Россия будет продолжать настаивать на том, чтобы ее спортсмены имели равные права со своими зарубежными соперниками.

Посмотрим, что будет дальше, но я знаю, что нас ждет очень много неожиданных решений. А мы продолжаем готовиться к своим соревнованиям и намерены выступать везде, но без всяких ограничений», – отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.