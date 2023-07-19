Родионенко о том, что Федерация гимнастики Германии выступила против допуска россиян: «Дружная гимнастическая семья, к сожалению, распалась из-за политики»

Валентина Родионенко отреагировала на позицию Федерации гимнастики Германии по россиянам.

Ранее президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль выступил против возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Меня совершенно не удивляет тот факт, когда накануне важного для нас заседания исполкома появляются такого рода заявления против наших спортсменов. Одни действуют по политическим соображениям, другие не хотят соревноваться с сильнейшими спортсменами, к которым относятся россияне.

Когда-то у нас была большая дружная гимнастическая семья, которая сейчас, к сожалению, распалась из-за политики. С той же Германией у нас всегда были отличные отношения, проводились товарищеские встречи, мы всегда приезжали к ним на турниры. Немцы были заинтересованы соревноваться с нашими сильными гимнастами.

Но теперь у германской федерации гимнастики появился новый президент. Не знаю, почему он так говорит, может, вынужден это делать по политическим соображениям», – сказала старший тренер сборной России.

Также прокомментировала слова Хельцля о том, что антидопинговая система в России не работает.

« постоянно проверяет наших спортсменов на допинг. Я не понимаю, откуда глава Федерации гимнастики Германии взял информацию, что гимнасты находятся вне контроля антидопинговых служб», – добавила Родионенко.