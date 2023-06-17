Валентина Родионенко: «Не знаю, как Мамиашвили собирается на танках ехать в Париж, он этим вызывает злобу у людей, которые и так против нас»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Михаил Мамиашвили Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко считает неприемлемым допуск россиян к ОИ на условиях команды беженцев.

«Как вы себе представляете, чтобы российские спортсмены поехали под флагом беженцев. Это же смешно. Они с ума сошли.

Мы даже не обсуждаем эту тему. Само слово «беженцы» говорит о том, что люди убегают из страны. У нас никто не убежал. Или нас допускают как равноправных членов, или мы не участвуем. Спортсменов, которые бы искали любые пути, чтобы выступить, у нас нет.

Слова Мамиашвили считаю неправильными. Не знаю, как он собирается на танках ехать. Я думаю, он этим только вызывает злобу у людей, которые и так против нас», — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках, если нас хотят видеть на Олимпиаде командой беженцев. Другого варианта нет»

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

1 комментарий

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Дмитрий
На танках в Париж? Как Гудериан в 1940-м? Мамиашвили проверить на пропаганду сами знаете чего.
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