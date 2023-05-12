Родионенко о продлении отстранения гимнастов: «Мы ничего хорошего не ждем. Люди тянут время, но непонятно зачем»

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Валентина Родионенко не удивлена решением FIG о недопуске российских спортсменов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение россиян, так как еще не определилась с критериями их участия в нейтральном статусе. Вопрос вновь будет рассмотрен на заседании исполкома в июле.

«Мы понимали прекрасно, что исполком примет решение не в нашу пользу, но не ждали переноса на июль. Но все равно оставалось ожидание, что нас допустят в нейтральном статусе, как это делают некоторые другие федерации.

Но FIG все перенесла теперь на июль в ожидании того, что МОК (Международный олимпийский комитет) должен более предметно объяснить критерии нейтральных спортсменов.

Мы теперь точно остаемся без чемпионатов мира, и у нас сохраняется теоретическая возможность отобраться на Олимпиаду в сокращенном составе через этапы Кубка мира в следующем году. Шесть путевок будет разыгрываться – по три у гимнастов и гимнасток», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Также она рассказала о реакции спортсменов на решение FIG.

«Спортсмены очень разочарованы тем, что отстранение продлили. Но они все равно тренируются и готовятся к международным стартам, мы продолжаем следовать тренировочным планам, хотя стимулов многим не хватает. Но нужно как-то переломить себя и продолжать делать сложные элементы и комбинации. Больно очень.

Но и от июля теперь мы ничего хорошего не ждем. Это просто разговоры, люди тянут время, но непонятно зачем», – отметила Родионенко.

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