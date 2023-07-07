Родионенко о том, есть ли у нее надежда на допуск российских гимнастов: «Нет. В любом случае, нам выставят неприемлемые условия»
Валентина Родионенко считает, что российских гимнастов не допустят к международным стартам.
– Международная федерация гимнастики должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям на заседании Исполкома 19-20 июля. Есть надежда на положительное решение?
– У меня – нет. В любом случае, считаю, нам выставят неприемлемые условия.
Все прекрасно понимают, что Олимпийские игры без России многое теряют. При этом, едва МОК начал немного колебаться, как вытащили из небытия Родченкова, – сказала старший тренер сборной.
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