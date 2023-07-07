Родионенко о том, есть ли у нее надежда на допуск российских гимнастов: «Нет. В любом случае, нам выставят неприемлемые условия»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко FIG Григорий Родченков Гимнастика

Валентина Родионенко считает, что российских гимнастов не допустят к международным стартам.

– Международная федерация гимнастики должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям на заседании Исполкома 19-20 июля. Есть надежда на положительное решение?

– У меня – нет. В любом случае, считаю, нам выставят неприемлемые условия.

Все прекрасно понимают, что Олимпийские игры без России многое теряют. При этом, едва МОК начал немного колебаться, как вытащили из небытия Родченкова, – сказала старший тренер сборной.

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