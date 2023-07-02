Валентина Родионенко: «К заявлениям Родченкова уже давно не стоит относиться серьезно. Иначе как подонком я его не могу назвать»

Валентина Родионенко призвала не относиться серьезно к заявлениям Григория Родченкова.

Ранее стало известно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории написал вторую книгу о допинге в России.

«Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости.

Иначе как подонком я его не могу назвать», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.