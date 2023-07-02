Валентина Родионенко: «К заявлениям Родченкова уже давно не стоит относиться серьезно. Иначе как подонком я его не могу назвать»

Теги допинг спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Григорий Родченков Гимнастика

Валентина Родионенко призвала не относиться серьезно к заявлениям Григория Родченкова.

Ранее стало известно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории написал вторую книгу о допинге в России.

«Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости.

Иначе как подонком я его не могу назвать», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Человек сказал правду, за что его шельмовать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий