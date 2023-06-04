Вера Шиманская: «Российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом»

Олимпийская чемпионка Вера Шиманская высказалась за участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я согласна с пятиборцем Александром Лесуном, который считает, что российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом.

Умение не купишь, оно нарабатывается очень сложно. Ощущение побед, ощущение того, что ты можешь все, приходит к спортсмену ненадолго. Это очень сложно наработать и очень быстро можно потерять, три дня без тренировок нужно потом наверстывать три месяца, чтобы войти в форму и вернуть себе те ощущения.

Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России.

Но все равно спортсменам нужно продолжать заниматься любимым делом, не нужно паниковать, потому что все проходящее в этой жизни. Все равно, когда-то дверь откроется, пусть и с какими-то ограничивающими условиями», — сказала Шиманская.