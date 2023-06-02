Станислав Поздняков: «Стараемся донести до МОК, что рекомендации по допуску неприемлемы и нелегитимны»

ОКР старается донести до МОК, что его рекомендации по допуску спортсменов нелегитимны.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Я затрудняюсь ответить, когда будут выработаны рекомендации ОКР российским спортивным федерациям об условиях участия спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

Следующее заседание исполкома ОКР состоится 5 октября, до этого момента точно не будет никаких заседаний. Поэтому мы сейчас смотрим, продолжаем диалог с нашими коллегами из Лозанны.

Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире», – сказал Поздняков.

«В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены», – цитирует Позднякова ТАСС.