Станислав Поздняков: «Стараемся донести до МОК, что рекомендации по допуску неприемлемы и нелегитимны»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика ТАСС Р-Спорт Биатлон

ОКР старается донести до МОК, что его рекомендации по допуску спортсменов нелегитимны.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

«Я затрудняюсь ответить, когда будут выработаны рекомендации ОКР российским спортивным федерациям об условиях участия спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

Следующее заседание исполкома ОКР состоится 5 октября, до этого момента точно не будет никаких заседаний. Поэтому мы сейчас смотрим, продолжаем диалог с нашими коллегами из Лозанны.

Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире», – сказал Поздняков. 

«В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены», – цитирует Позднякова ТАСС.

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12 комментариев

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Кирковский Александр
Ну то есть СВО по его мнению с точки зрения международной морали и права - приемлимая и легитимная. А подписаться спортсменам что они просто про нее ничего говорить не будут - неприемлимо и нелигитимно. Ясно, понятно.
+9
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Viks
Вам МОК ужё сказал, что ему нечего добавить.И не ври про диалог, Поздняков.
+7
-3
+4
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psycho
надо писать в Спортлото
+4
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igorrado@yandex.ru
Да как будто, это что-то изменит
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Russ Ivan
Короче, воду в решете хочет донести...
+1
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Data Architector
Ага... Идеология турбопатриотов. "Своим - всё, остальным - закон..."
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-1
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Storck Aerfas. 4 Pro
Все всё понимают.Что-за что и почему.
Один Поздняков в неведении
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Igor Pivovarov
Так надо, чтоб СК дело возбудил против МОК как против судей МУС. А депутаты пусть поугрожают цунами, которое затопит Великобританию.

И дело пойдет. Тогда все одумаются и будут рады видеть. Инфа соточка. Не до конца прост позицию справедливости донесли.
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nnn4404
донесите до пуйла кто нибудь
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