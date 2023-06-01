Батыршина о годах карьеры: «Иногда складывалось впечатление, что на нас проводили опыты: сегодня так настраиваемся, завтра – по-другому. Не было психологов»

Яна Батыршина заявила, что гимнасткам в 90-х не хватало психологической помощи.

Батыршина – пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-1996 в Атланте.

«Я писала родителям письма, они доходили через месяц. Иногда складывалось впечатление, что на нас проводили опыты: сегодня так настраиваемся, завтра – по-другому. Не было психологов, не было таких специалистов.

На Играх в Атланте мне было 16 лет. У меня был талисман – игрушка, белый снеговичок, я его целовала перед выходом. Из-за красной помады он был весь в помаде, я просила его мне помочь.

Это смешно, но это правда. Этот снеговичок теперь у моего сына, он (снеговичок) уже «пенсионер», – рассказала Батыршина.