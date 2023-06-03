Олимпийский чемпион Лесун: «Россиянам стоит соглашаться выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Подковерные игры вокруг флага и гимна – дело второе»

Теги Олимпийская сборная России Александр Лесун сборная России Современное пятиборье

Олимпийский чемпион по пятиборью призвал россиян соревноваться в нейтральном статусе.

«Я думаю, что россиянам стоит соглашаться на условие выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Будет у нас свой флаг или нет, но вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна – дело второе.

Поймите, век спортсмена короток, и лет через 20 никто и не вспомнит, с каким флагом мы выступали на Олимпиаде.

Самые сильные спортсмены раз в четыре года приезжают на самый важный старт в своей жизни, с которым ничто не идет в сравнение», – сказал победитель Олимпиады Рио-2016 россиянин Александр Лесун.

«Я рассчитываю, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр. Все-таки эти соревнования очень сильно зависят от телевидения, которое хочет транслировать шоу.

А без россиян, которые являются лидерами во многих видах спорта, это шоу не будет таким зрелищным. Поэтому, думаю, что как-то наших спортсменов будут допускать, но длительный процесс ожидания, конечно, сильно напрягает», – отметил Лесун.

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13 комментариев

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Костя Кот
все верно
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генгбенг
волейбол ,гандбол ,ватерпол, хоккей ,футбол,баскетбол- на что им соглашаться ,Серёжа!?
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Atsuktuvas
Еще один типа предатель? Откуда они вообще берутся в стране, где 20 лет руководит радетель исконных русских ценностей?
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Иван Иванов
Радужный купальник уже закуплен?
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6583
Отряд не заметит потери бойца, как бьІло на ЧМ по хоккею, отбору ЧЕ, еврокубках....
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Fast3R
Лесун Утяшев
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Koulmann
Лесуну, в принципе все равно, кого и как представлять. Хоть черта лысого. Но безотносительно этого продавца своего тела сама идея весьма разумна.

Спортсмены должны представлять себя, а не страну или государство. Никаких флагов и гимнов на соревнованиях. И таким образом, легко и просто убирается политика из спорта.

И сразу будет прекрасно видно - где есть политика в спорте и где спорт зависит от государства. :)
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Даша Тихонова
Ответ Atsuktuvas
Еще один типа предатель? Откуда они вообще берутся в стране, где 20 лет руководит радетель исконных русских ценностей?
вообще то он белорус, выступал за Белоруссию. Но сменил гражданство.
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