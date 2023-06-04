Олимпийская чемпионка Шиманская: «К Олимпиаде-2020 Крамаренко была на пике формы. Может быть, стоило дать Лале шанс выступить в Токио»

Бывшая гимнастка Шиманская считает, что Лала Крамаренко была достойна выступить на Играх-2020.

Шиманская является олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в групповом многоборье.

На Олимпиаде-2020 в Токио в личном турнире участвовали Дина и . завоевала серебро, Арина заняла четвертое место. Крамаренко на время тех Игр было 15 лет.

«Что касается , то очень сложно говорить задним числом. Но я считаю, что к Олимпиаде в Токио Лала была готова, она была на пике своей формы. Она находилась в том возрасте и в том состоянии, когда спортсменку следовало заявить на главный турнир четырехлетия.

Может быть, и стоило дать Лале шанс выступить в Токио. Но Ирина Александровна Винер очень опытный специалист и выдающийся тренер. Допускаю, что у нее какие-то специальные цели были, и она не хотела, чтобы другие гимнастки заканчивали раньше времени. Потому что сейчас у нас такой век, технологии такие, что спортсмен может и до 32 лет выступать.

Лала – безумно талантливая спортсменка, даже уникальная где-то. Если бы раньше все говорили, что эта девочка толстая, так нельзя, то сейчас ты смотришь на нее и понимаешь, что в ней нет ни грамма лишнего веса. Лала мышечная, она настоящая спортсменка. Крамаренко отлично подготовлена, прекрасно владеет своим телом, виртуозна, и я думаю, что у нее еще все впереди», – сказала Шиманская.