«Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно». Мамиашвили о санкциях FIG против Винер

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Михаил Мамиашвили заявил о «торжестве бездарей» на фоне отстранения Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Меня это нисколько не удивляет. Если у кого-то челюсть отвисла и глаза по пять копеек стали, то эти люди далеки от реалий, которые сейчас происходят.

Нет места для дискуссий, нет места для апелляций, нет места для какого-то толерантного отношения. И самое страшное – началось время тех, кто никогда не брал на себя ответственность, никогда не двигал вид спорта.

Они всю жизнь сидели на обочине и люто ненавидели людей с полетом мысли, не стесняющихся иногда попасть под стену критики. Иногда кажущихся немножко чудаками.

Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно. А рассчитывать на какое-то объективное отношение или хотя бы на возможность дискуссионного обмена мнениями – это не сейчас», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

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5 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Он самокритичен
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Melnikov1968
Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно. А рассчитывать на какое-то объективное отношение или хотя бы на возможность дискуссионного обмена мнениями – это не сейчас», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.(с)
Хорошо высказался про наших депутатов и чиновников, в самое яблочко.
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melmi
Сегодня весь этот бомонд будут расспрашивать про санкции Винер . Не всем нашим депутатам еще дозвонились . Ждём от них комментарии
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Геннадий Тимченко
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (как он себя называет "человек с полетом мысли, не стесняющийся иногда попасть под стену критики") избил Инну Тражукову после поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр... Прямо таки истинный "скрепоносец"🤬
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Дэннис Молинарев
Боюсь даже представить себя и себе подобных он к какой касте причисляет
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