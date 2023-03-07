«Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно». Мамиашвили о санкциях FIG против Винер

Михаил Мамиашвили заявил о «торжестве бездарей» на фоне отстранения Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Меня это нисколько не удивляет. Если у кого-то челюсть отвисла и глаза по пять копеек стали, то эти люди далеки от реалий, которые сейчас происходят.

Нет места для дискуссий, нет места для апелляций, нет места для какого-то толерантного отношения. И самое страшное – началось время тех, кто никогда не брал на себя ответственность, никогда не двигал вид спорта.

Они всю жизнь сидели на обочине и люто ненавидели людей с полетом мысли, не стесняющихся иногда попасть под стену критики. Иногда кажущихся немножко чудаками.

Сегодня время торжества бездарей, обозленных, ни на что не способных. Но это временно. А рассчитывать на какое-то объективное отношение или хотя бы на возможность дискуссионного обмена мнениями – это не сейчас», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио