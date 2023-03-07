Канделаки об отстранении Винер: «Людям, которые это сделали, могу пожелать жить как можно дольше, чтобы они понимали, что бытие Иуды, предателя, не приведет к счастливой жизни»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) Газпром-Медиа Тина Канделаки GEF Гимнастика

Тина Канделаки высказалась о предательстве из-за санкций FIG против Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Ирина Александровна – Великий тренер. Неотъемлемая часть международного спорта не с точки зрения части, как страны, а вообще его существования, человек, воспитавший олимпийских чемпионов, изменивших стандарты художественной гимнастики, отношение к, собственно говоря, самой гимнастике и сделавшей гимнастику одним из самых популярных и зрелищных видов спорта.

А людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

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48 комментариев

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antifa rise up
Ответ Алекс Я
Люблю весело отдохнуть
За 15 рублей чтобы было что покушать - это не отдых
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alexbor083
Вам бы ,Тина,тоже здоровьица да покрепче... пригодится в лагерях...
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Сулаквелидзе
Слог-то какой, походу подписана на ОнВамНеДимона
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Wayne Gretzky 99
Что у нее в башке???
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За наш футбол!
Чем печатать это🤮💩, лучше бы еще накидали новостей о том как Казионов выиграл чемпионат Турции по женскому хоккею с шайбой.
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Алекс Я
Ответ Игорь Замаруев
Чел, ты зарегистрирован чуть больше месяца, а уже накатал более 800 комментариев) тебе заняться нечем, да?
Люблю весело отдохнуть
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Алекс Я
Ответ igolp igolp
сейчас все ципы и 5 -я вылезет,на тв и радио их нет,это последний их сайт)))
Если это они ,то еще небеда.мне и6тересно откуда в России такие берутся?
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Игорь Замаруев
Ответ Алекс Я
С тобой это не раз случалось
Чел, ты зарегистрирован чуть больше месяца, а уже накатал более 800 комментариев) тебе заняться нечем, да?
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BeastI666I
Ответ DrDro
Господи, да что ж вы курите все... Ну опричники и изнасилования тут причем?)
вот маленькая цитата:

Поместья и скирды хлеба он зажигал и обращал в пепел. Он приказывал убийцам насиловать у него на глазах жен и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу, а затем умерщвлять. Что же касается жен крестьян, то он приказал обнажать их и угонять в леса, как скот, причем там тайно были расположены засады из убийц, чтобы мучить, убивать и рассекать этих женщин, бродивших по лесам. Таким образом уничтожил он род и все семейство столь великого мужа, не оставляя в живых совершенно ни одного его свойственника или родственника…
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DrDro
Ответ BeastI666I
к сожалению тут все хуже! Гойда кричали опричники насилуя и убивая по приказу Ивана Грозного... а тут изнасилованная боярыня и нищие крепостные кричат "слава царю"... тут все гораздо хуже. Тут русская черта - воевать за свои кандалы. Это отвратительно.
Господи, да что ж вы курите все...
Ну опричники и изнасилования тут причем?)
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Alexander Kochet
О, голос из-под руля, еще и с хач-акцентом
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BeastI666I
Ответ Vitto
Канделаки: Что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни, уж поверьте мне.
она на своем опыте , видимо
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BeastI666I
Ответ МТБ
Я бы что-то ещё прокомментировал, но мне лень. скучные люди, которые пытаются всё трактовать только через примитивное "мы всегда правы, а там нам делают плохое". Ну это позиция морально незрелых людей, для им же подобных. Повзрослейте уже.
а может тут настроена нейросеть пригожиным... давно уже не платят 15 рублей... зачем? настроил нейросеть и она фигачит ура патриотические комменты.
Я тоже думал , что здесь сборище недалеких зомбированных ватников. Но потом пригляделся. не бывает таких упоротых...
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BeastI666I
Ответ DrDro
Извините, но, читая ваш комментарий, так и норовит вырваться в конце: Гойда!
к сожалению тут все хуже! Гойда кричали опричники насилуя и убивая по приказу Ивана Грозного... а тут изнасилованная боярыня и нищие крепостные кричат "слава царю"... тут все гораздо хуже. Тут русская черта - воевать за свои кандалы. Это отвратительно.
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Сергей Томшин
Ответ gxi9fh79kk
Отчислили человечка,который подгоняет молодых девчонок состоятельными господам.Даже самому главному подогнала.
Вы вообще здесь все идиоты
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DrDro
Ответ Евгений Мешков
Она великая и сказала все правильно, Ашрам просто хорошо выступила, но она не была сильнее. человек четко и открыто сказал, что думает об этом. так как бы и надо поступать, а не юлить и подстраиваться под функционеров от международного спорта управляемых из США
Извините, но, читая ваш комментарий, так и норовит вырваться в конце: Гойда!
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Дмитрий Джи
Вообще-то Иуды и предатели-это вы!
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igolp igolp
Ответ Алекс Я
Это скорее ваше будущее
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gxi9fh79kk
Отчислили человечка,который подгоняет молодых девчонок состоятельными господам.Даже самому главному подогнала.
+9
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Анатолий Magicbrain
Подрулевая подала голос в защиту любительницы полоскать судей. Достойный тандем образовался!)
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igolp igolp
Ответ Алекс Я
С тобой это не раз случалось
🤣))))
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radio_weiss
Тараканы забегали, засуетились. В новостях спортса про бан для Винер все те спикеры, кого ожидаешь увидеть. Лизоблюды и депутаты.
+5
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Евгений Мешков
Ответ PerfectSvendsen
Эта великая тренерша макнула в грязь Ашрам просто за то, что та выиграла у её Авериных. Сколько бы чемпионок она ни воспитала, это не дает ей право так себя вести. И то, что пропагандистские дружки этого не понимают, как раз прекрасно характеризует всю систему
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Harza
Рука руку..... Хотя можно и другую часть тела предложить
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Vitto
Канделаки: Что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни, уж поверьте мне.
+3
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