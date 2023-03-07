Канделаки об отстранении Винер: «Людям, которые это сделали, могу пожелать жить как можно дольше, чтобы они понимали, что бытие Иуды, предателя, не приведет к счастливой жизни»
Тина Канделаки высказалась о предательстве из-за санкций FIG против Ирины Винер.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.
«Ирина Александровна – Великий тренер. Неотъемлемая часть международного спорта не с точки зрения части, как страны, а вообще его существования, человек, воспитавший олимпийских чемпионов, изменивших стандарты художественной гимнастики, отношение к, собственно говоря, самой гимнастике и сделавшей гимнастику одним из самых популярных и зрелищных видов спорта.
А людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».
Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио
Поместья и скирды хлеба он зажигал и обращал в пепел. Он приказывал убийцам насиловать у него на глазах жен и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу, а затем умерщвлять. Что же касается жен крестьян, то он приказал обнажать их и угонять в леса, как скот, причем там тайно были расположены засады из убийц, чтобы мучить, убивать и рассекать этих женщин, бродивших по лесам. Таким образом уничтожил он род и все семейство столь великого мужа, не оставляя в живых совершенно ни одного его свойственника или родственника…
Ну опричники и изнасилования тут причем?)
Я тоже думал , что здесь сборище недалеких зомбированных ватников. Но потом пригляделся. не бывает таких упоротых...