Канделаки об отстранении Винер: «Людям, которые это сделали, могу пожелать жить как можно дольше, чтобы они понимали, что бытие Иуды, предателя, не приведет к счастливой жизни»

Тина Канделаки высказалась о предательстве из-за санкций FIG против Ирины Винер.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на два года отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике от работы на международных соревнованиях из-за ее высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Ирина Александровна – Великий тренер. Неотъемлемая часть международного спорта не с точки зрения части, как страны, а вообще его существования, человек, воспитавший олимпийских чемпионов, изменивших стандарты художественной гимнастики, отношение к, собственно говоря, самой гимнастике и сделавшей гимнастику одним из самых популярных и зрелищных видов спорта.

А людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио