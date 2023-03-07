Хоркина об отстранении Винер: «Если есть возможность на апелляцию, надо это делать. Благодаря ее знаниям и умениям художественная гимнастика популярна в мире»

Светлана Хоркина раскритиковала решение об отстранении Ирины Винер на два года.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) применила санкции к Винер, которая является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главным тренером сборной России.

В частности, Винер отстранена от работы на международных соревнованиях – причиной стали ее высказывания после Олимпиады-2020 в Токио и недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) в 2021 году.

«Если есть возможность на апелляцию, то это надо делать. Я не понимаю, как вообще можно отстранить команду России, команду Беларуси... Это же ведущие сборные по многим видам спорта.

Ирина Александровна (Винер) сделала очень многое для мировой художественной гимнастики. Я уже и не говорю про советскую и российскую. Она столько привнесла интересного, привлекательного! И перед ее заслугами у кого-то поднялась рука...

Благодаря и ее знаниям, и умениям художественная гимнастика популярна в мире. Жалко, что у них будут скучные Олимпийские игры. Без яркого соперничества, без мастерства. Я уверена, что наша федерация делает все, чтобы вернуть все на круги своя. Я верю, что все еще возможно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике «Спорт-Экспрессу».

«Кроме дурацкой улыбки эти новости уже не вызывают никаких эмоций. Мир сходит с ума, глупостями занимается», – цитируют Хоркину «Известия».

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио