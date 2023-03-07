Свищев об отстранении Винер: «Мы не ждем от них добра, но так поступать с родоначальниками современной гимнастики – уже слишком»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG Дмитрий Свищев Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Депутат Дмитрий Свищев назвал возможные причины отстранения Ирины Винер.

Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.

«Это слишком жесткий срок в данной ситуации. Тем более что ситуация уже давно прошла.

С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она – благодарность коллег, так скажем.

Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики – это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер.

Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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32 комментария

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Dmona1
Винер-великий тренер и новатор в области ХГ. Сателлиты уйдут, имя восстановится. Живём в эпоху труссости и мерзости.
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Dmona1
Ответ serenada
В свое время Винер так же поступила с Дерюгиными...
А как именно? Я помню этот скандал и Дерюгина никак не мешала Винер.
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Viks
"Тем более что ситуация уже давно прошла." --- Так и олимпиада в Сочи давно прошла, а медали до сих пор отнимают. Неотвратимость наказания - это называется.
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GullitRuud
Что за народ , что ей Богу за скудоумие . Идёт война (сво) мы и они убиваем друг друга , а тут удивляются спортивным отстранениям . Дядя вы в каком мире до сих пор живете , может пора уже проснуться .
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sintenced
Ответ Алекс Я
Независимо от твоего отношение к ней,признай ,что именно благодаря ей худ.гимнастика ролучила такое развитие и популярность.
Какая популярность? Среди кремлевских дедов?
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Алекс Я
Ответ sintenced
Тьфу на эту Винер-Усманову. И на Свищего тоже.
Независимо от твоего отношение к ней,признай ,что именно благодаря ей худ.гимнастика ролучила такое развитие и популярность.
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RedWhiteStone
Ответ ɔculpa
Владимир Владимирович изобрёл человеческое движение, а Винер изобрела грацию, махание ногами, форму шара, затем придумала мяч, палки и ленточки.
Ну вот так звучит очень благородно и вполне достоверно!
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Viks
это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам» , с неправильной позицией.
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ɔculpa
Ответ RedWhiteStone
Нет, это место уже занято. Никто не называет его имя, но подразумевают!
Владимир Владимирович изобрёл человеческое движение, а Винер изобрела грацию, махание ногами, форму шара, затем придумала мяч, палки и ленточки.
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Алекс Алекс
Блин, упыри какие. Мы всем несём мир и процветание. Семья Усмановых милейшие люди, а они нам санкции…
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Антон Александров
Винер - лузер
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serenada
В свое время Винер так же поступила с Дерюгиными...
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sintenced
Тьфу на эту Винер-Усманову. И на Свищего тоже.
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алексей любовь
Родоначальник)))
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Lifar Skladchikov
Ответ Pikachu Pikachu
Магду геббельс отстранили. Какой ужас
жаль такие комменты не попадают в топы за месяц)
+14
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шампион
Винер это Тутберидзе и Лакерник в одном флаконе - сама тренирует, сама устраивает подковерные судейские делишки. Забавно, что она в итоге и пострадала от системы, которую создала.
+8
-1
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RedWhiteStone
Ответ summerglau
Изобретателями гимнастики, че уж
Нет, это место уже занято. Никто не называет его имя, но подразумевают!
+6
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Грустный Тролль
Ответ Karra
это слишком. нужно вразумить их посредством сво.
Пожалейте их. Они Бахмут берут уже какой месяц)
+18
-3
+15
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Igor Vladimirov
Сутенершу отсранили. Какая жалость ойойой
+15
-2
+13
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beltravel71
Тут то как раз все по делу
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Старый дед-пердун
Опять этот Свищев… дайте мне телефон этого журналиста, удалю из его контактов телефона… достал уже реально… опять мелит какую-то хрень
+3
-3
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Pikachu Pikachu
Магду геббельс отстранили. Какой ужас
+59
-9
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sla3138
Ответ Peter Popov
Эту усмановскую подстилкy давно пора кремировать
Да и тебя тоже не помешает. Лишний ты.
+13
-19
-6
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Peter Popov
Эту усмановскую подстилкy давно пора кремировать
+15
-10
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Евгений Соболев
Всем известно кто такая "мамка" Винер...гимнастика только повод..
+22
-6
+16
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