Свищев об отстранении Винер: «Мы не ждем от них добра, но так поступать с родоначальниками современной гимнастики – уже слишком»

Депутат Дмитрий Свищев назвал возможные причины отстранения Ирины Винер.

Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в .

«Это слишком жесткий срок в данной ситуации. Тем более что ситуация уже давно прошла.

С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она – благодарность коллег, так скажем.

Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики – это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер.

Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.