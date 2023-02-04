Европейский союз гимнастики об отстранении сборной России: «Заявления МОК и FIG слишком неясны, чтобы выносить какое-то иное решение»

В Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) прокомментировали заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«В European Gymnastics в минувшие выходные прошло краткое обсуждение этого вопроса. Пришли к выводу, что на данный момент остается в силе решение от марта 2022 года, согласно которому спортсменам из России и Беларуси не разрешается участвовать в европейских соревнованиях по гимнастике, включая чемпионат Европы.

Прозвучавшие заявления МОК и FIG (Международной федерации гимнастики) слишком неясны, чтобы выносить какое-то иное решение. European Gymnastics спросила FIG, могут ли они связаться с МОК для большей ясности, и FIG сообщила, что обсудит эту тему на встрече 1 и 2 марта.

Исполком European Gymnastics намерен вернуться к обсуждению вопроса о допуске, как только будет иметь более четкую информацию от МОК и FIG», – цитирует пресс-службу European Gymnastics ТАСС.

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