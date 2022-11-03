Маринов победил в четырех упражнениях на турнире в Беларуси, Листунова – в трех, другие результаты

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Российская гимнастка Виктория Листунова победила в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях на «Турнире спортивной славы» в белорусском Могилеве. Даниел Маринов выиграл в четырех видах.

Спортивная гимнастика

«Турнир спортивной славы»

Могилев, Беларусь

Женщины

Опорный прыжок

1. Виктория Листунова (Россия) – 13,800

2. Владислава Уразова (Россия) – 13,500

3. Александра Рымашевская (Беларусь) – 12,217

Брусья

1. Виктория Листунова (Россия) – 15,700

2. Алена Глотова (Россия) – 14,766

3. Елизавета Пулукчу (Беларусь) – 12,866

Вольные упражнения

1. Виктория Листунова (Россия) – 14,600

2. Алена Глотова (Россия) – 13,866

3. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 12,866

Бревно

1. Елена Герасимова (Россия) – 14,334

2. Владислава Уразова (Россия) – 14,167

3. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 12,300

Мужчины

Опорный прыжок

1. Даниел Маринов (Россия) – 14,700

2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 14,550

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,450

Брусья

1. Даниел Маринов (Россия) – 15,200

2. Сергей Найдин (Россия) – 13,900

3. Алексей Селезнев (Беларусь) – 12,750

Перекладина

1. Даниел Маринов (Россия) – 14,400

2. Иван Завричко (Россия) – 13,700

3. Святослав Драницкий (Беларусь) – 12,300

Кольца

1. Даниел Маринов (Россия) – 13,850 балла,

2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 13,550

3. Святослав Драницкий (Беларусь) – 13,350

Конь

1. Сергей Найдин (Россия) – 14,200

2. Кирилл Гашков (Россия) – 13,600

3. Даниил Григорчук (Беларусь) – 13,450

Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,100

2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 13,850

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,600

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