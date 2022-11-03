Маринов победил в четырех упражнениях на турнире в Беларуси, Листунова – в трех, другие результаты
Российская гимнастка Виктория Листунова победила в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях на «Турнире спортивной славы» в белорусском Могилеве. Даниел Маринов выиграл в четырех видах.
Спортивная гимнастика
«Турнир спортивной славы»
Могилев, Беларусь
Женщины
Опорный прыжок
1. Виктория Листунова (Россия) – 13,800
2. Владислава Уразова (Россия) – 13,500
3. Александра Рымашевская (Беларусь) – 12,217
Брусья
1. Виктория Листунова (Россия) – 15,700
2. Алена Глотова (Россия) – 14,766
3. Елизавета Пулукчу (Беларусь) – 12,866
Вольные упражнения
1. Виктория Листунова (Россия) – 14,600
2. Алена Глотова (Россия) – 13,866
3. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 12,866
Бревно
1. Елена Герасимова (Россия) – 14,334
2. Владислава Уразова (Россия) – 14,167
3. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 12,300
Мужчины
Опорный прыжок
1. Даниел Маринов (Россия) – 14,700
2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 14,550
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,450
Брусья
1. Даниел Маринов (Россия) – 15,200
2. Сергей Найдин (Россия) – 13,900
3. Алексей Селезнев (Беларусь) – 12,750
Перекладина
1. Даниел Маринов (Россия) – 14,400
2. Иван Завричко (Россия) – 13,700
3. Святослав Драницкий (Беларусь) – 12,300
Кольца
1. Даниел Маринов (Россия) – 13,850 балла,
2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 13,550
3. Святослав Драницкий (Беларусь) – 13,350
Конь
1. Сергей Найдин (Россия) – 14,200
2. Кирилл Гашков (Россия) – 13,600
3. Даниил Григорчук (Беларусь) – 13,450
Вольные упражнения
1. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,100
2. Мухаммаджон Якубов (Россия) – 13,850
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,600
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