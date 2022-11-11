Валентина Родионенко: «На конгрессе FIG будет решаться вопрос допуска наших спортсменов на международные старты. Надежда очень слабая»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что надежда на допуск российских гимнастов к международным стартам слабая.

11-12 ноября в Стамбуле проходит конгресс FIG, где, в числе прочего, рассмотрят вопрос об участии россиян в международных соревнованиях.

«Турция пустила на конгресс всех наших представителей. Точной информации о повестке у меня нет. Мы знаем, что там будет решаться вопрос, в том числе, допуска наших спортсменов на международные старты в следующем году.

Когда это будет ясно? Точно не могу сказать. Мы все в ожидании того, что там будет. Мы надеемся на положительный исход, но надежда очень слабая. Впрочем, надежда умирает последней», – сказала Родионенко.