Валентина Родионенко: «FIG очень поддерживает российскую гимнастику. У нас появились большие надежды на допуск к чемпионату Европы»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о позиции Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы знаем, как FIG очень поддерживает российскую гимнастику. Ватанабе сразу заявил, что не представляет ЧМ и другие международные соревнования без российских спортсменов.

У президента FIG хорошие отношения с нашей федерацией гимнастики. Теперь у нас появились большие надежды к допуску наших спортсменов на важные старты – чемпионат Европы.

Он будет первым отборочным стартом на Олимпиаду. Если мы пройдем отбор, то дальше нас ждет ЧМ. Раз Моринари Ватанабе поддерживает рекомендации МОК и если вдруг Европа не захочет нас видеть, то другие федерации подчинятся решению президента FIG. Сейчас мы в ожидании.

Наши гимнасты всегда в работе, не расслабляемся – команда готовится. У нас все в порядке!» – сказала Родионенко.