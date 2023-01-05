Итальянского тренера по художественной гимнастике и ее помощницу россиянку обвиняют в жестоком обращении со спортсменками

Теги художественная гимнастика сборная Италии по художественной гимнастике Питание Эмануэла Маккарани Ольга Тишина Гимнастика

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстанут перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

Утверждается, что гимнасток подвергали «психологическому давлению», что у некоторых из них провоцировало «пищевые и психологические расстройства». На Маккарани и Тишину также заведено уголовное дело, оно находится на предварительной стадии.

Прокуратура Брешии начала расследование после того, как мать двух сестер, ушедших из спорта, подала жалобу на предполагаемое психологическое насилие над девушками со стороны тренеров в связи с их весом и внешним видом.

«Для тренеров я была пешкой. Говорили: «Позор тебе, ешь меньше, как ты можешь смотреть в зеркало?» Итальянская гимнастка Коррадини об оскорблениях в сборной

Итальянская федерация гимнастики начала расследование случаев жестокого обращения тренеров со спортсменками

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7 комментариев

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duffy
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hett
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Ждем цисгендерных и боди позитивных художниц🤔
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HoratioH
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Такие виды спорта, как художественная гимнастика и фигурное катание неотъемлемо связаны с психологическим насилием. Вспомнить хотя бы Винер, которая матом орала на свою ученицу, и та вся тряслась. Или как в фигурке за каждый грамм лишнего веса разносят, судя по рассказам катальщиц. Психологически здоровой после такой спортивной карьеры остаться сложно
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ыеем
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Это все придумал Черчилль в 18-м году😁🔥🔥🔥
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GerbertS
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Уехала в цивилизацию, но Россию привезла с собой)
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Георгий Большаков
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Какие все нежные стали
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DD102DD
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Мамиашвили будет адвокатом.
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