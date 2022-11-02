Яна Батыршина: «Унижений, о которых говорила Коррадини, быть не должно. Не ожидала, что такое может быть на уровне сборной»

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Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала слова гимнастки Нины Коррадини, заявившей о жестоком обращении со стороны тренеров сборной Италии.

«Я шокирована, если честно. Не ожидала, что может быть такое на уровне национальной команды. Такие унижения, о которых она говорила. Она сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно.

Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то, что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия.

На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день и то только у тех, у кого существовала такая проблема.

Сейчас в нашей сборной каждая гимнастка отвечает сама за себя, нет никакого контроля. Тренеры могут просто спросить о весе у спортсменок. Считается, что гимнастки взрослые, ответственные, могут сами отвечать за свои поступки.

В мое время нас взвешивали, записывали результаты в книжечку. Я могу отвечать за себя, но никаких унижений не было, к психологу никто не ходил. Такого быть не должно», – сказала Батыршина.

«Для тренеров я была пешкой. Говорили: «Позор тебе, ешь меньше, как ты можешь смотреть в зеркало?» Итальянская гимнастка Коррадини об оскорблениях в сборной

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