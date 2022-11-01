«Для тренеров я была пешкой. Говорили: «Позор тебе, ешь меньше, как ты можешь смотреть в зеркало?» Итальянская гимнастка Коррадини об оскорблениях в сборной

Итальянская гимнастка Нина Коррадини рассказала об оскорблениях со стороны тренеров сборной и расстройстве пищевого поведения.

Спортсменке 19 лет, она серебряный призер чемпионата Европы-2017 среди юниоров в командном многоборье по художественной гимнастике.

По словам Коррадини, когда она попала в основную сборную в 2019-м, ей приходилось ограничивать себя в еде и покупать слабительное, чтобы соответствовать весовым требованиям для спортсменок.

«Я ела все меньше и меньше, но каждое утро вставала на весы и не могла сделать вес. Ежедневно на протяжении двух лет я терпела нападки на себя.

Помню тот день, когда нашла в себе силы уйти, это было 14 июня 2021 года. Каждую минуту последних месяцев я провела, желая сбежать оттуда. Теперь я хочу защитить девочек помладше – все должны знать, какова реальность.

Еще несколько месяцев назад я постоянно плакала, но сейчас могу рассказать все без слез благодаря психологу, с которым занимаюсь уже год. Для тренеров я была просто пешкой, не было никаких человеческих отношений. Никто никогда не спрашивал, как я себя чувствую.

Я пытались встать [на взвешивание] последней в очереди – не хотела, чтобы меня дразнили перед командой. Тренер каждый день повторял: «Позор тебе, ешь меньше», «как ты можешь смотреть на себя в зеркало?» Это была боль.

Время от времени я тайком ела печенье. Взвешивалась по 15 раз в день. Слабительное обезвоживало, и из-за того, что я не ела, у меня не оставалось сил. Я заболела, и у организма была нехватка железа. Однажды я упала в обморок на завтраке, но тренеры посчитали, что я использую это как предлог для пропуска тренировки и отправили меня в зал.

Мне трудно есть в присутствии других людей. Надеюсь, я помогу заговорить о проблеме и другим жертвам, столкнувшимся с подобным давлением», – рассказала Коррадини.