Винер о весе спортсменок: «Не то, что не люблю жир, я говорю: «Власть, деньги и жир уродуют каждого по-своему»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) высказалась об отношении к лишнему весу у спортсменок.

– Не то, что не люблю жир, я говорю: «Власть, деньги и жир уродуют каждого по-своему. Есть еще такие персоны, которых власть и деньги могут не изуродовать, а вот жир всегда уродует. Вне зависимости от ранга и вне зависимости от возраста».

– Ляйсан в одном из интервью сказала, что вы как-то очень резко указали ей на то, что она поправилась после родов.

– Ну вот, она это запомнила. Я же всегда говорю правду, и мои даже девочки говорят: «Она строгая, но справедливая».

Наверно, выпросила она (критику) своим видом. Наверно, не так выглядела, как должна была бы выглядеть, и я ей об этом сказала, – сказала Винер.