Винер о весе спортсменок: «Не то, что не люблю жир, я говорю: «Власть, деньги и жир уродуют каждого по-своему»
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась об отношении к лишнему весу у спортсменок.
– Не то, что не люблю жир, я говорю: «Власть, деньги и жир уродуют каждого по-своему. Есть еще такие персоны, которых власть и деньги могут не изуродовать, а вот жир всегда уродует. Вне зависимости от ранга и вне зависимости от возраста».
– Ляйсан в одном из интервью сказала, что вы как-то очень резко указали ей на то, что она поправилась после родов.
– Ну вот, она это запомнила. Я же всегда говорю правду, и мои даже девочки говорят: «Она строгая, но справедливая».
Наверно, выпросила она (критику) своим видом. Наверно, не так выглядела, как должна была бы выглядеть, и я ей об этом сказала, – сказала Винер.
Комментарии