Винер о переходе Симаковой: «Мы даем возможность одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований – это несправедливо»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала информацию о переходе россиянки Анастасии Симаковой в сборную Германии.

«Я лично считаю – безотносительно к Симаковой, – что мы даем возможность одним нашим спортсменам выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований – это несправедливо.

Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться. Тем более что на эту гимнастку потрачены огромные ресурсы – и моральные, и материальные.

Она не выступала уже целый год. У нее была травма, но это не имеет никакого значения. Если она вылечилась, слава богу, дай бог ей здоровья, и она может выходить на ковер, то она должна выступать на тех же условиях, что и российские гимнастки.

А остальное решает международная федерация вместе с нашим олимпийским комитетом», – заявила Винер.

«Пригодится она [Германии] или нет, я не знаю. Когда-то она была первой на юношеском чемпионате Европы – и в команде, и в личном зачете в отдельных видах.

А девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеев, заняла тогда 15-е место. В этом году Варфоломеев стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире.

Если бы Анастасия была бы здорова, могла бы выступать очень здорово. Но она год не выступала и тренировалась не в полную силу. И вообще, берегли мы ее очень сильно, чтобы у нее все прошло. Очень странно, если она сейчас сможет участвовать в соревнованиях.

Но, быть может, немецкие врачи провели какое-то лечение, которое спасло ее спину. Этого я не знаю», – отметила Винер.

Федерация гимнастики Германии разрешила Анастасии Симаковой выступать за сборную страны

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