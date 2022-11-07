Ирина Винер: «Симакова уехала в Германию лечить ногу. Дальше ничего не знаю, мне неизвестно»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость о переходе россиянки Анастасии Симаковой в сборную Германии.

Как сообщает издание  Stuttgarter Nachrichten, Симакова, которая уже получила немецкий паспорт, 5 ноября выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии.

«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», – сказала Винер.

Российская гимнастка Анастасия Симакова получила немецкий паспорт и планирует выступать за сборную Германии

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