Ирина Винер: «Симакова осталась с родителями в Германии. В России она длительное время не выступала, и в сборной ее не видели»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ТАСС Анастасия Симакова Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о переходе россиянки Анастасии Симаковой в команду Германии.

«Если Симакова получила паспорт немецкий, то, наверно, она и ее родители рассчитывают на продолжение карьеры. А те люди, которые занимаются в Германии развитием художественной гимнастики, предполагаю, имеют на нее виды.

Но в России она уже длительное время не выступала, и в сборной команде ее давно не видели.

Анастасия Симакова у нас болела и целый год тренировалась в Омске у очень хорошего тренера. Она повредила ногу, никак не могла вылечиться и уехала в Германию, как оказалось.

Выяснилось, что ее родители получили гражданство Германии на основании того, что имеют немецкие корни. И Анастасия осталась там вместе с родителями», – сказала Винер. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные