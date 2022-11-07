Ирина Винер: «Симакова осталась с родителями в Германии. В России она длительное время не выступала, и в сборной ее не видели»
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о переходе россиянки Анастасии Симаковой в команду Германии.
«Если Симакова получила паспорт немецкий, то, наверно, она и ее родители рассчитывают на продолжение карьеры. А те люди, которые занимаются в Германии развитием художественной гимнастики, предполагаю, имеют на нее виды.
Но в России она уже длительное время не выступала, и в сборной команде ее давно не видели.
Анастасия Симакова у нас болела и целый год тренировалась в Омске у очень хорошего тренера. Она повредила ногу, никак не могла вылечиться и уехала в Германию, как оказалось.
Выяснилось, что ее родители получили гражданство Германии на основании того, что имеют немецкие корни. И Анастасия осталась там вместе с родителями», – сказала Винер.
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