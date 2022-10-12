Гимнастка Максимова: «Винер прикладывает множество усилий, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях. Она не позволяет расслабиться ни на секунду»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Анастасия Максимова оценила заслуги Ирины Винер в развитии спорта.

– В условиях отстранения от международных стартов достаточно ли, на ваш взгляд, внутренних соревнований по художественной гимнастике? Компенсируют ли они появившиеся дыры в календаре?

– Конечно! Мне кажется, у нас соревнований стало больше, чем было. И Министерство спорта РФ, и Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) делают все, чтобы спортсмены имели практику. Ирина Александровна Винер-Усманова (глава ВФХГ – Sports.ru) прикладывает множество усилий для того, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях.

У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Все эти команды достаточно сильные. И они к тому же соревновались со сборной России в групповых соревнованиях. Конечно, это помогает популяризации спорта в нашей стране.

Важно еще, чтобы мы могли мотивировать детей заниматься спортом в столь непростое время. Я не первый год вхожу в комиссию спортсменов ОКР (Олимпийского комитета России). И недавно мы обсуждали в том числе эту наболевшую тему, по каждому виду спорта проводили мастер-классы в школах, чтобы дети на примере успешных спортсменов видели ориентир и возможность добиться чего-то серьезного в своем деле, – сказала Максимова.

– Тяжело их мотивировать, когда они видят, что российские спортсмены оказались без международных соревнований?

– Могу сказать, что нам всем огромную мотивацию дает Ирина Александровна. Она не позволяет расслабиться ни на секунду. Поэтому даже в такое непростое время организует различные соревнования, встречи, мастер-классы. Так было и до всех нынешних событий. Так продолжается и сейчас, – добавила олимпийская чемпионка.

Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?