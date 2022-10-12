Гимнастка Максимова: «Винер прикладывает множество усилий, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях. Она не позволяет расслабиться ни на секунду»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер ОКР Спартакиада Кубок России Министерство спорта России сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Анастасия Максимова Гимнастика

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Анастасия Максимова оценила заслуги Ирины Винер в развитии спорта.

– В условиях отстранения от международных стартов достаточно ли, на ваш взгляд, внутренних соревнований по художественной гимнастике? Компенсируют ли они появившиеся дыры в календаре?

– Конечно! Мне кажется, у нас соревнований стало больше, чем было. И Министерство спорта РФ, и Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) делают все, чтобы спортсмены имели практику. Ирина Александровна Винер-Усманова (глава ВФХГ – Sports.ru) прикладывает множество усилий для того, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях.

У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Все эти команды достаточно сильные. И они к тому же соревновались со сборной России в групповых соревнованиях. Конечно, это помогает популяризации спорта в нашей стране.

Важно еще, чтобы мы могли мотивировать детей заниматься спортом в столь непростое время. Я не первый год вхожу в комиссию спортсменов ОКР (Олимпийского комитета России). И недавно мы обсуждали в том числе эту наболевшую тему, по каждому виду спорта проводили мастер-классы в школах, чтобы дети на примере успешных спортсменов видели ориентир и возможность добиться чего-то серьезного в своем деле, – сказала Максимова.

– Тяжело их мотивировать, когда они видят, что российские спортсмены оказались без международных соревнований?

– Могу сказать, что нам всем огромную мотивацию дает Ирина Александровна. Она не позволяет расслабиться ни на секунду. Поэтому даже в такое непростое время организует различные соревнования, встречи, мастер-классы. Так было и до всех нынешних событий. Так продолжается и сейчас, – добавила олимпийская чемпионка.

Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?

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