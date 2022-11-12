Федерация гимнастики Германии разрешила Анастасии Симаковой выступать за сборную страны

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ТАСС Анастасия Симакова Гимнастика

Федерация гимнастики Германии разрешила двукратной чемпионке мира среди юниоров Анастасии Симаковой выступать за сборную страны. 

Об этом заявил глава пресс-службы организации Торстен Хартманн.

«Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию. Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие.

Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор. Анастасия сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду».

Федерация гимнастики Германии отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа. Если мы получим документы из России, а Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира.

Но для этого должны быть соблюдены все условия, о которых я сказал ранее», – сказал Хартманн.

Российская гимнастка Анастасия Симакова получила немецкий паспорт и планирует выступать за сборную Германии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные