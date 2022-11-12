Федерация гимнастики Германии разрешила Анастасии Симаковой выступать за сборную страны

Федерация гимнастики Германии разрешила двукратной чемпионке мира среди юниоров Анастасии Симаковой выступать за сборную страны.

Об этом заявил глава пресс-службы организации Торстен Хартманн.

«Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию. Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие.

Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор. Анастасия сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду».

Федерация гимнастики Германии отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа. Если мы получим документы из России, а Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира.

Но для этого должны быть соблюдены все условия, о которых я сказал ранее», – сказал Хартманн.

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