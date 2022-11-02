Латынина о ролике МОК без российских и советских гимнасток: «Непонятно, почему они так поступили. Это чистое преступление»

Девятикратная олимпийская чемпионка высказалась о видеоролике «Эволюция женской спортивной гимнастики», который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В ролике не упоминается ни одна советская или российская гимнастка.

«Я настолько удивлена, это потрясающая новость. Я считаю, что наш вклад в эволюцию спортивной гимнастики настолько велик, что даже непонятно, почему они так поступили. Это чистое преступление.

Трудно сказать, исправится ли эта ситуация. Нашим спортсменам могу пожелать тренироваться и только тренироваться, готовиться к будущим соревнованиям», – сказала Латынина.

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок