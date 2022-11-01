Валентина Родионенко: «ЧМ для нас как соль на ране, очень обидно пропускать его по неспортивным причинам. Нагорный составил бы конкуренцию иностранцам»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о недопуске команды на чемпионат мира, который проходит в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.

«Вчера мы внимательно смотрели мужскую квалификацию чемпионата мира. Очень трудно сравнивать в сегодняшних условиях силу российских и японских гимнастов, занявших в Ливерпуле два первых места.

Конечно, будь тот же Никита Нагорный сейчас на чемпионате мира, он составил бы конкуренцию иностранным гимнастам, но говорить, что Никита сильней всех, я бы не стала. Этот чемпионат мира для нас как соль на ране, очень обидно пропускать его по неспортивным причинам», – сказала Родионенко.

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