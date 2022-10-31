Валентина Родионенко: «Возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Лариса Латынина Симона Байлс Нелли Ким Ольга Корбут Людмила Турищева Полина Астахова Гимнастика

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о видеоролике «Эволюция женской спортивной гимнастики», который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В ролике не упоминается ни одна советская или российская гимнастка.

«Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлс.

Я считаю, что налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Наталье Кучинской, Полине Астаховой, Людмиле Турищевой, Нелли Ким, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики», – сказала Родионенко.

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок

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