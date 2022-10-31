Валентина Родионенко: «Возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о видеоролике «Эволюция женской спортивной гимнастики», который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В ролике не упоминается ни одна советская или российская гимнастка.

«Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка .

Я считаю, что налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже вычеркнули, не говоря уже об , Наталье Кучинской, , , Нелли Ким, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики», – сказала Родионенко.

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок