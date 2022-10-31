Светлана Хоркина: «История мировой гимнастики без советских и российских гимнасток непредставима. Нас не стереть!»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике высказалась о видеоролике «Эволюция женской спортивной гимнастики», который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В ролике не упоминается ни одна советская или российская гимнастка.

«Надо посмотреть это видео, еще не ознакомилась. Гимнастику раскрыли наши легендарные спортсмены. А мы, их последователи, в ХXI веке добавили в нее новые сложные элементы. Поэтому история мировой гимнастики без советских и российских гимнасток непредставима.

Про меня пишут в комментариях? Это потому, что я вообще гимнастику ХXI века открыла. Меня не расстраивает и не удивляет, что меня не включили в видеоролик, потому что весь мир и так все знает. Нас не стереть – запомните! Многие элементы записаны и носят имена советских и российских гимнасток. Это невозможно представить! Поэтому пусть выкладывают, что хотят», – сказала Хоркина.

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок