Норвежская федерация гимнастики не примет участия в конгрессе FIG из-за присутствия делегатов России и Беларуси

Норвегия откажется от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) из-за присутствия делегатов России и Беларуси.

Мероприятие пройдет в турецком Стамбуле 11-12 ноября. Изначально планировалось, что конгресс примет Норвегия, но страна отказалась проводить его из-за участия российской и белорусской сторон – по рекомендации олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой FIG.

Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований не приглашать представителей России и Беларуси