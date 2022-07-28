Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований не приглашать представителей России и Беларуси

Норвегия не сможет принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за требований не приглашать на него представителей России и Беларуси, сообщает пресс-служба FIG.

Мероприятие должно было пройти 22 октября в Саннефьорде.

Норвежская федерация гимнастики уведомила FIG, что должна выполнить рекомендации олимпийского комитета и Министерства культуры Норвегии не приглашать на конгресс официальных лиц и делегатов из России и Беларуси.

FIG работает над поиском нового места проведения конгресса в 2022 году. Новое место и даты будут объявлены после решения исполнительного комитета организации.