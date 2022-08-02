Норвежская федерация гимнастики может получить штраф после срыва конгресса FIG из-за отказа принимать делегатов России и Беларуси

Норвежская федерация гимнастики может получить штраф за отказ от проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее конгресс был перенесен в Турцию, так как норвежская сторона отказалась принимать делегатов от России и Беларуси.

«Это чрезвычайно сложная [ситуация]. Ожидаются большие финансовые потери, но итог нам не известен.

Возможны штрафы и санкции – вдобавок к упущенной прибыли, которую мы могли бы получить от проведения конгресса.

С этим связана большая финансовая неопределенность», – заявила генеральный секретарь норвежской федерации Мона Кристиансен.

Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований не приглашать представителей России и Беларуси