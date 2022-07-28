Василий Титов: «Конгресс FIG состоится, и россияне будут участвовать. Благодарен FIG за их честную и последовательную позицию»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что Норвегия отказалась от проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной послужили рекомендации олимпийского комитета и Министерства культуры Норвегии не приглашать на конгресс представителей России и Беларуси.

«Я очень рад, что FIG заняла абсолютно принципиальную позицию по этому поводу. Речь шла не о том, чтобы принять или не принять российскую делегацию или белорусскую.

Речь шла о том, что избранные представители России или Беларуси не должны участвовать в конгрессе. В этом был смысл норвежской позиции, в первую очередь – олимпийского комитета Норвегии, комитета по спорту и министерства.

На заседании исполкома, который состоялся на прошлой и этой неделе, этот вопрос обсуждался, и было принято решение, что норвежцам дают срок в одну неделю, чтобы они внимательно взвесили свою позицию.

Поскольку ни один избранный представитель России или Беларуси не отстранен, они должны участвовать в конгрессе. Это была позиция FIG.

Норвежцы тем не менее сообщили, что, опираясь на мнение своих officials, не могут провести конгресс. Сейчас FIG прорабатывает альтернативную возможность проведения конгресса в те же сроки, но в другом месте.

Конгресс состоится. И мы будем участвовать. Повторяю, что очень благодарен FIG за их очень честную и последовательную позицию», – заявил Титов.

Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований Олимпийского комитета не приглашать представителей России и Беларуси