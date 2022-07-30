Конгресс FIG перенесен из Норвегии в Турцию после отказа норвежской стороны принять делегатов от России и Беларуси

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Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) состоится 11-12 ноября в турецком Стамбуле.

Ожидалось, что мероприятие пройдет 22 октября в норвежском Саннефьорде, однако Норвегия отказалась проводить его из-за ситуации в отношении России и Беларуси.

Ранее Норвежская федерация гимнастики заявила, что выполнит рекомендации своих олимпийского комитета и министерства культуры не приглашать на конгресс представителей обеих стран. После этого FIG объявила о переносе.

Норвегия отказалась от проведения конгресса FIG из-за требований не приглашать представителей России и Беларуси

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