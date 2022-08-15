Родионенко об апелляции по делу Куляка: «Очевидно, что сегодня решение не будет принято, но думаю, что мы почувствуем, какой вердикт вынесут»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала об апелляции по делу гимнаста Ивана Куляка.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал спортсмена на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Ваня примет участие в сегодняшнем заседании удаленно, как и все остальные. Мы собираемся на базе «Озеро Круглое», нас подключают по видеосвязи, и мы удаленно с ними разговариваем.

Я тоже буду участвовать как руководитель делегации на турнире в Дохе, так как ко мне у них есть вопросы.

Очевидно, что сегодня решение не будет принято, но я думаю, что мы почувствуем уже сегодня, какой вердикт вынесут.

Может быть, оно будет принято и через две недели. Раздули историю из ничего, когда все очевидно», – сказала Родионенко.

«Украинские спортсмены вели себя вызывающе весь турнир. У нас было желание поскорее вернуться домой». Родионенко о Кубке мира по спортивной гимнастике