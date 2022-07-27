Валентина Родионенко: «Верим, что нас допустят к соревнованиям и сборная России будет выступать на Олимпиаде»

Российские спортсмены верят, что будут допущены к участию в Олимпиаде-2024 в заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике заявила Валентина Родионенко.

«Все идет сложно, не все приятно для нас, но тем не менее мы не опускаем руки. Ребята работают, надежда не теряется.

Это то, чего мы сами опасались, потому что нет стимула, как раньше. Ведь другие спортсмены сейчас готовятся к осеннему чемпионату мира в Ливерпуле, а это отборочный турнир перед Олимпиадой. Его нам придется пропустить, но есть надежда на 2023 год.

Верим, что нас допустят к соревнованиям и сборная России будет выступать на Олимпиаде», – сказала Родионенко.