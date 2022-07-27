Валентина Родионенко: «Пока никого из гимнастов не приглашали сменить гражданство. Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в страны, где гимнастика не очень сильная»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов сейчас не планирует менять гражданство.
«Не могу сказать, что есть явные какие-то приглашения сменить гражданство, пока таких примеров мы не знаем.
Потому что, несмотря на нынешнюю ситуацию и своего рода изоляцию сборной России, у нас очень хорошие контакты с федерациями большинства стран, которые что-то представляют из себя в спортивной гимнастике.
Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в какую-то страну, где гимнастика не очень сильная. Спортсменам всегда легче добиваться высоких результатов там, где сильная команда.
Мы абсолютно спокойны, потому что наши гимнасты очень преданы идеалам России, наша страна для них – это главное.
Может быть, (иностранцы) будут охотиться за молодыми, которые вот-вот на выходе. Речь идет о Даниеле Маринове. Парень очень способный, на него многие обращают внимание.
Но у Маринова четкая позиция, он всегда говорит одно: «Я знаю, что такое Россия». Мы за Даниела спокойны», – сказала Родионенко.