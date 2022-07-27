Валентина Родионенко: «Пока никого из гимнастов не приглашали сменить гражданство. Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в страны, где гимнастика не очень сильная»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов сейчас не планирует менять гражданство.

«Не могу сказать, что есть явные какие-то приглашения сменить гражданство, пока таких примеров мы не знаем.

Потому что, несмотря на нынешнюю ситуацию и своего рода изоляцию сборной России, у нас очень хорошие контакты с федерациями большинства стран, которые что-то представляют из себя в спортивной гимнастике.

Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в какую-то страну, где гимнастика не очень сильная. Спортсменам всегда легче добиваться высоких результатов там, где сильная команда.

Мы абсолютно спокойны, потому что наши гимнасты очень преданы идеалам России, наша страна для них – это главное.

Может быть, (иностранцы) будут охотиться за молодыми, которые вот-вот на выходе. Речь идет о Даниеле Маринове. Парень очень способный, на него многие обращают внимание.

Но у Маринова четкая позиция, он всегда говорит одно: «Я знаю, что такое Россия». Мы за Даниела спокойны», – сказала Родионенко.

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