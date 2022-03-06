«Украинские спортсмены вели себя вызывающе весь турнир. У нас было желание поскорее вернуться домой». Родионенко о Кубке мира по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о поведении украинских спортсменов во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе.

«На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье – у украинки.

И последняя награждалась отдельно. Что касается Вани (Куляка), то я про эту ситуацию даже не знаю. Там об этом даже не говорили мне как руководителю делегации. Честно говоря, ни разу не видела, когда он появился в этой майке. Наоборот, украинцы даже как-то без особых проблем к этой церемонии отнеслись, потому что, мол, звучал гимн Украины.

Вообще их спортсмены вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. А вообще это – прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе...

Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами. Сняли всех судей белорусских и российских, они не работали здесь. Объявили, что украинские будут сняты, но у женщин украинка все равно судила здесь все снаряды. И она сделала свое дело: вытащила свою спортсменку там, где могла.

Но это неважно. Важна была только эта ужасная обстановка. И у нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны», – сказала Родионенко.