Елизавета Полстяная: «В СМИ пишут, что я отказалась выступать за Латвию при условии, что буду оплачивать все расходы сама. Это неправда»

Теги художественная гимнастика Политика Елизавета Полстяная сборная Латвии (художественная гимнастика) Гимнастика

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, что столкнулась с ложью в СМИ по поводу ее ситуации с недопуском к международным соревнованиям.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной Латвии на чемпионат мира из-за наличия российского гражданства.

«Много девочек-гимнасток, которые живут и тренируются в Латвии, присылают мне статьи, которые в последние дни там выходят. Я их читаю и понимаю, что это ложь. Понятно, что в такой ситуации у каждого своя правда, но там много информации, которая преподносится не так.

Например, сейчас там пишут, что никто не ставил меня перед выбором – российский паспорт или возможность выступать за Латвию, – а вопрос был только в финансировании. Что, мол, я отказалась выступать за Латвию при условии, что буду оплачивать все расходы сама. Но это неправда.

Люди, которые знают мою семью, понимают, что если бы вопрос был только в деньгах, это вообще бы не было проблемой. Два с половиной года с момента получения латвийского гражданства мы финансировали себя сами.

Все за счет родителей – поездки на турниры и сборы, перелеты, проживание. Там такая система, что чтобы получить государственное финансирование, нужно попасть в олимпийскую сборную.

Только после того, как у меня начали появляться какие-то результаты на Гран-при и Кубках мира, меня включили в сборную – это случилось в 2021 году. Только с того момента я была на финансировании Латвии. В общем, деньги не главное, хотя они все преподносят именно так.

Латвийские СМИ придрались к слову “ультимативно”, которое я использовала, но там реально все понятно и однозначно – либо так, либо никак. Письмо, которое мне прислали, было на латышском, поэтому сначала мы доверились секретарю федерации гимнастики, которая перевела письмо, а потом перевели сами.

Четко было написано, что Олимпийский союз Латвии – союз, а не комитет, хотя смысл остается тот же – приостанавливает свое сотрудничество со мной на месяц. В конце августа этот месяц закончится. Как только я принимаю решение, сотрудничество со мной возобновляется. Но я приняла не то решение, видимо, которое ожидалось.

Еще один момент. Помимо чемпионата мира, у меня были в планах еще два соревнования – Кубок мира в Румынии и международные соревнования в Сан-Марино. Просто чтобы были старты, потому что я форму набираю через старты.

Когда я поняла, что речь идет фактически о завершении моей спортивной карьеры, я попросила федерацию дать мне выступить на чемпионате мира, чтобы закончить сезон нормально и карьеру по-человечески. На что мне сказали – нет, нельзя, тут (в письме) все написано.

То есть даже в Сан-Марино на самых обычных FIG-овских соревнованиях я не имела права выступить, как мне сказали. А в статье латвийского СМИ говорится, что передо мной никто не ставил выбора, я могла везде поехать и все такое, просто сама не захотела ехать за свой счет.

То есть они себе противоречат, и я не понимаю, почему. Я не буду терпеть откровенную ложь в свою сторону. В любой ситуации нужно оставаться человеком, а когда на таком уровне начинают просто лгать... У меня же есть доказательства», – сказала Полстяная.

«НОК Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства, либо больше не смогу представлять Латвию». Гимнастка Полстяная о недопуске к ЧМ

НОК Латвии опроверг информацию об ультиматуме гимнастике Полстяной об отказе от российского гражданства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные