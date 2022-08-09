Елизавета Полстяная: «В СМИ пишут, что я отказалась выступать за Латвию при условии, что буду оплачивать все расходы сама. Это неправда»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, что столкнулась с ложью в СМИ по поводу ее ситуации с недопуском к международным соревнованиям.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной Латвии на чемпионат мира из-за наличия российского гражданства.

«Много девочек-гимнасток, которые живут и тренируются в Латвии, присылают мне статьи, которые в последние дни там выходят. Я их читаю и понимаю, что это ложь. Понятно, что в такой ситуации у каждого своя правда, но там много информации, которая преподносится не так.

Например, сейчас там пишут, что никто не ставил меня перед выбором – российский паспорт или возможность выступать за Латвию, – а вопрос был только в финансировании. Что, мол, я отказалась выступать за Латвию при условии, что буду оплачивать все расходы сама. Но это неправда.

Люди, которые знают мою семью, понимают, что если бы вопрос был только в деньгах, это вообще бы не было проблемой. Два с половиной года с момента получения латвийского гражданства мы финансировали себя сами.

Все за счет родителей – поездки на турниры и сборы, перелеты, проживание. Там такая система, что чтобы получить государственное финансирование, нужно попасть в олимпийскую сборную.

Только после того, как у меня начали появляться какие-то результаты на Гран-при и Кубках мира, меня включили в сборную – это случилось в 2021 году. Только с того момента я была на финансировании Латвии. В общем, деньги не главное, хотя они все преподносят именно так.

Латвийские СМИ придрались к слову “ультимативно”, которое я использовала, но там реально все понятно и однозначно – либо так, либо никак. Письмо, которое мне прислали, было на латышском, поэтому сначала мы доверились секретарю федерации гимнастики, которая перевела письмо, а потом перевели сами.

Четко было написано, что Олимпийский союз Латвии – союз, а не комитет, хотя смысл остается тот же – приостанавливает свое сотрудничество со мной на месяц. В конце августа этот месяц закончится. Как только я принимаю решение, сотрудничество со мной возобновляется. Но я приняла не то решение, видимо, которое ожидалось.

Еще один момент. Помимо чемпионата мира, у меня были в планах еще два соревнования – Кубок мира в Румынии и международные соревнования в Сан-Марино. Просто чтобы были старты, потому что я форму набираю через старты.

Когда я поняла, что речь идет фактически о завершении моей спортивной карьеры, я попросила федерацию дать мне выступить на чемпионате мира, чтобы закончить сезон нормально и карьеру по-человечески. На что мне сказали – нет, нельзя, тут (в письме) все написано.

То есть даже в Сан-Марино на самых обычных FIG-овских соревнованиях я не имела права выступить, как мне сказали. А в статье латвийского СМИ говорится, что передо мной никто не ставил выбора, я могла везде поехать и все такое, просто сама не захотела ехать за свой счет.

То есть они себе противоречат, и я не понимаю, почему. Я не буду терпеть откровенную ложь в свою сторону. В любой ситуации нужно оставаться человеком, а когда на таком уровне начинают просто лгать... У меня же есть доказательства», – сказала Полстяная.

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