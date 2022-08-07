НОК Латвии опроверг информацию об ультиматуме гимнастике Полстяной об отказе от российского гражданства

В национальном олимпийском комитете (НОК) Латвии опровергли информацию об ультиматуме художественной гимнастике Елизавете Полстяной об отказе от российского гражданства.

О этом сообщает TV3 со ссылкой на агентство LETA.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в сентябре, из-за наличия гражданства РФ. Спортсменка выступает за Латвию с 2018 года.

По информации LETA, в июле общество поддержки спортсменов Латвии направило в Латвийскую федерацию гимнастики письмо, чтобы выяснить планы Полстяной относительно статуса ее российского гражданства. Спортсмены, которые одновременно с латвийским имеют гражданство России или Беларуси, не могут претендовать на поддержку из бюджета страны, однако им не запрещено представлять Латвию на соревнованиях.

«НОК Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства, либо больше не смогу представлять Латвию». Гимнастка Полстяная о недопуске к ЧМ